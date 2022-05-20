Porum Elementary School releases honor rolls

Porum Elementary School announced the Superintendent's Honor Roll and the Principal's Honor Roll for Spring 2022.
Superintendent's Honor Roll
First Grade — Malachai Amen, Lillian Arnold, Izabella Casinger, Kolten Horton, Zachary Keplinger, Makinah Marrel, Cade Meeks, Rylee Morris, Lillian Moua, Cade Spears,
Second Grade — Jimbo Amen, Baylee Benson, Audrina Birdtail, Braxton Corbell, Caleb Johnson, Ryan Johnson, Mackinleigh Marrell, Timber Olson, Reagan Purdom, Blaikley Smithson, Xander Tripp, Aidan Vance, Kahle Wiggins.
Third Grade — Ryder Heath, Alaina Lollis, Jimmy-John Stephens.
Fourth Grade — Levi Breeze, Brian Campbell, Brantley Cowett, Abigail Johnson, Landon Moua, Charles Robinson, Alondra Sanchez-Ross, Jagger Rock, Grayson Quinn.
Fifth Grade — Asher Bush, Gabriella Lyons, Adeline Spears, Joslin Stephens, Railey Tillery.
Sixth Grade — Jessa Cottrell, Lane Madewell.
Principal's Honor Roll
First Grade — Alayah Birdtail, Evan Degraffenreed, Kristin Horton, Trenton McCarn, Faelynn Peek, Jamiee Stonestreet.
Second Grade — Amber Baldillez, Layla Berryhill, Crislyn Bray, Rylan Ferrel, Bentley Foltz, Ashton Girty, Braxton Girty, Addison Martin, Matthew Moser, Connor Pease, Ruben Purdom, Kamdyn Sockey, Remington Hogan, Addison Martin.
Third Grade — Kooper Deal, Case Kilgore, Avery Meeks, Baylie Noisey, Layton Varnell, Kaya Brown, Jessa Casinger, Payton Cowett, Jubal Dearman.
Fourth Grade — Raylynn Barnes, Takoda Hodges, Colt Kilgore, Karley Kilgore, Brooklyn Luttrell, Danielle Luttrell, Noah Reece, Kyle Salee, Liberty Stillwell, Bodie Smith, Elaina Tilley, Keegan Tripp, Brinlee Wooten.
Fifth Grade — Wesley Benson, J-Ellien Callison, Ryder Goodner-Clay, Tyler Greenhaw, Jayci Hallman, Jesse Hamil, Carter Morris, Emercyn Parsons, Ty Purdom, Caiden Smith, Jentry Smith, Josiah Spafford, Erica Starr, Josilin Stephens.
Sixth Grade — Timberly Burnett, Stevie Goodner-Clay, Aalieghyah Gulliford, Brinley Haas, Kasandra Horton, Jenson Lindsey, Bailee Marzano, Clowey Plummer, Jaxin Rock, Kelci Warren.
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