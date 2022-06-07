klahoma Golf Association

2022 Jr. Boys & Girls Championship

June 6-9, 2022

Lincoln Park (West)

Stroke Play

Final Results

Boys

Ryder Cowan, Edmond, OK - 31-66--97

Parker Sands, Edmond, OK - 33-66--99

Jake Hopper, Norman, OK - 36-67--103

Drew Mabrey, Tulsa, OK - 35-68--103

Rhett Hughes, Edmond, OK - 35-69--104

Sutton McMillan, Choctaw, OK - 35-69--104

CJ Phillips, Edmond, OK - 36-68--104

Bryant Polhill, Edmond, OK - 38-66--104

Alex Bloxham, Broken Arrow, OK - 35-70--105

Luke Goodbary, Edmond, OK - 36-70--106

Grant Gudgel, Stillwater, OK - 33-73--106

Parker Payne, Norman, OK - 37-69--106

Jack Pfister, Edmond, OK - 39-67--106

Harrison Shaw, Tulsa, OK - 34-72--106

Josh Stuart, Blanchard, OK - 38-68--106

Mason Haley, Enid, OK - 36-71--107

Mack Moore, Norman, OK - 37-70--107

Sam Morris, Tulsa, OK - 35-72--107

William Sides, Tulsa, OK - 38-69--107

Benjamin Stoller, Owasso, OK - 37-70--107

Carson Wright, Norman, OK - 37-70--107

Preston Albee, Choctaw, OK - 37-71--108

Bo Burton, Edmond, OK - 37-71--108

Kyle McLaughlin, Oklahoma City, OK - 39-69--108

Tripp Schuessler, Stillwater, OK - 35-73--108

Chase Blaser, Edmond, OK - 39-70--109

Banks Cozby, Tulsa, OK - 36-73--109

William Hennessee, Tulsa, OK - 38-71--109

Ty Hyatt , Perry, OK - 38-71--109

Matthew Kendrick, Tulsa, OK - 39-70--109

Ben Lathrop, Oklahoma City, OK - 35-74--109

Cole Luber, Yukon, OK - 40-69--109

Dennon Norman, Norman, OK - 38-71--109

Bauer Sims, Edmond, OK - 36-73--109

Gavin Watson, Norman, OK - 36-73--109

Bryce Cale, Edmond, OK - 37-73--110

Connor Paul, Bixby, OK - 36-74--110

Samuel Bonaobra, Broken Arrow, OK - 37-74--111

Max Courange, Norman, OK - 33-78--111

Carson Lee, Edmond, OK - 35-76--111

Brooksie Levonitis, Oklahoma City, OK - 37-74--111

Evan Weaver, Pryor, OK - 37-74--111

Nate Ingram, Edmond, OK - 37-75--112

Parker Pogue, Ada, OK - 36-76--112

Jace Black, Duncan, OK - 36-77--113

Baylor Bostick, Duncan, OK - 37-76--113

Conner Compton, Oklahoma City, OK - 38-75--113

Kale Flinton, Edmond, OK - 40-73--113

Hunter Baumann, Edmond, OK - 40-74--114

Benjamin Campbell, Norman, OK - 41-73--114

Tyler Collier, Broken Arrow, OK - 38-76--114

Jack Hope, Edmond, OK - 40-74--114

Brock Jerman, Chickasha, OK - 37-77--114

Mesa Falleur, Muskogee, OK - 40-75--115

Maddox Freeman, Edmond, OK - 39-76--115

Ben McKee, Edmond, OK - 38-77--115

Carter Nutt, Norman, OK - 39-76--115

Tye Safi, Edmond, OK - 39-76--115

Roger Smith, Oklahoma City, OK - 40-75--115

Cameron Surles, Broken Arrow, OK - 37-78--115

Trey Bishop, Oklahoma City, OK - 40-76--116

Will Casey, Edmond, OK - 39-77--116

Mason Schmidt, Elk City, OK - 42-74--116

Hayden Garst, Ninnekah, OK - 41-76--117

Cooper Hermann, Ponca City, OK - 37-80--117

Jack Williams, Claremore, OK - 39-78--117

Wyatt King, Edmond, OK - 38-80--118

Gage Tucker, Lindsay, OK - 42-76--118

Alex Atkinson, Oklahoma City, OK - 43-76--119

Patrick Coulter, Oklahoma City, OK - 39-80--119

Ty Neatherlin, Edmond, OK - 39-80--119

Dax Rambo, Norman, OK - 40-79--119

Quinn Robertson, Norman, OK - 38-81--119

Jagger Beesley, Norman, OK - 40-80--120

Weston Lacy, Stillwater, OK - 40-80--120

Greyden Wasinger, Enid, OK - 39-81--120

Britt Bailey, Edmond, OK - 43-78--121

Rhett Gray, Ada, OK - 42-79--121

Anthony Manipella, Tulsa, OK - 40-82--122

Jace Chaney, Ardmore, OK - 44-79--123

Gabe Jones, Enid, OK - 41-84--125

Cole Caperton, Jenks, OK - 42-86--128

Drew Hansen, Piedmont, OK - 46-82--128

Cale Schultz, Edmond, OK - 42-86--128

Griffin Goldsmith, Tulsa, OK - 44-86--130

Jackson Jones, Enid, OK - 42-89--131

Girls

Jenni Roller, Jenks, OK - 38-66--104

Brooklyn Benn, Edmond, OK - 38-72--110

Gracie Doke, Tulsa, OK - 37-73--110

Juliana Hong, Norman, OK - 37-73--110

Rylee Roberts, Edmond, OK - 37-73--110

Beans Factor, Ada, OK - 37-75--112

McKenna Tatum, Edmond, OK - 40-72--112

Natalie Blonien, Altus, OK - 44-70--114

Sophia Lefler, Tulsa, OK - 40-75--115

Jaci Hartman, Burneyville, OK - 38-78--116

Avery Haddock, Edmond, OK - 41-76--117

Mimi Hoang, Oklahoma City, OK - 37-81--118

Allie Justiz, Arcadia, OK - 41-77--118

Jenna Triplett, Edmond, OK - 43-75--118

Peyton Coburn, Broken Arrow, OK - 39-80--119

Aubrey House, McAlester, OK - 38-81--119

Kamryn Zuniga, Choctaw, OK - 37-84--121

Riley Rinner, Tulsa, OK - 44-80--124

Isabella Suttee, Tulsa, OK - 39-85--124

Syrah Javed, Norman, OK - 38-87--125

Spencer Holleyman, Edmond, OK - 40-86--126

Carrie Bowers, Yukon, OK - 44-84--128

Cara Cummins, Oklahoma City, OK - 46-82--128

Elle Daniels, Prague, OK - 37-92--129

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