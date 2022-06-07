klahoma Golf Association
2022 Jr. Boys & Girls Championship
June 6-9, 2022
Lincoln Park (West)
Stroke Play
Final Results
Boys
Ryder Cowan, Edmond, OK - 31-66--97
Parker Sands, Edmond, OK - 33-66--99
Jake Hopper, Norman, OK - 36-67--103
Drew Mabrey, Tulsa, OK - 35-68--103
Rhett Hughes, Edmond, OK - 35-69--104
Sutton McMillan, Choctaw, OK - 35-69--104
CJ Phillips, Edmond, OK - 36-68--104
Bryant Polhill, Edmond, OK - 38-66--104
Alex Bloxham, Broken Arrow, OK - 35-70--105
Luke Goodbary, Edmond, OK - 36-70--106
Grant Gudgel, Stillwater, OK - 33-73--106
Parker Payne, Norman, OK - 37-69--106
Jack Pfister, Edmond, OK - 39-67--106
Harrison Shaw, Tulsa, OK - 34-72--106
Josh Stuart, Blanchard, OK - 38-68--106
Mason Haley, Enid, OK - 36-71--107
Mack Moore, Norman, OK - 37-70--107
Sam Morris, Tulsa, OK - 35-72--107
William Sides, Tulsa, OK - 38-69--107
Benjamin Stoller, Owasso, OK - 37-70--107
Carson Wright, Norman, OK - 37-70--107
Preston Albee, Choctaw, OK - 37-71--108
Bo Burton, Edmond, OK - 37-71--108
Kyle McLaughlin, Oklahoma City, OK - 39-69--108
Tripp Schuessler, Stillwater, OK - 35-73--108
Chase Blaser, Edmond, OK - 39-70--109
Banks Cozby, Tulsa, OK - 36-73--109
William Hennessee, Tulsa, OK - 38-71--109
Ty Hyatt , Perry, OK - 38-71--109
Matthew Kendrick, Tulsa, OK - 39-70--109
Ben Lathrop, Oklahoma City, OK - 35-74--109
Cole Luber, Yukon, OK - 40-69--109
Dennon Norman, Norman, OK - 38-71--109
Bauer Sims, Edmond, OK - 36-73--109
Gavin Watson, Norman, OK - 36-73--109
Bryce Cale, Edmond, OK - 37-73--110
Connor Paul, Bixby, OK - 36-74--110
Samuel Bonaobra, Broken Arrow, OK - 37-74--111
Max Courange, Norman, OK - 33-78--111
Carson Lee, Edmond, OK - 35-76--111
Brooksie Levonitis, Oklahoma City, OK - 37-74--111
Evan Weaver, Pryor, OK - 37-74--111
Nate Ingram, Edmond, OK - 37-75--112
Parker Pogue, Ada, OK - 36-76--112
Jace Black, Duncan, OK - 36-77--113
Baylor Bostick, Duncan, OK - 37-76--113
Conner Compton, Oklahoma City, OK - 38-75--113
Kale Flinton, Edmond, OK - 40-73--113
Hunter Baumann, Edmond, OK - 40-74--114
Benjamin Campbell, Norman, OK - 41-73--114
Tyler Collier, Broken Arrow, OK - 38-76--114
Jack Hope, Edmond, OK - 40-74--114
Brock Jerman, Chickasha, OK - 37-77--114
Mesa Falleur, Muskogee, OK - 40-75--115
Maddox Freeman, Edmond, OK - 39-76--115
Ben McKee, Edmond, OK - 38-77--115
Carter Nutt, Norman, OK - 39-76--115
Tye Safi, Edmond, OK - 39-76--115
Roger Smith, Oklahoma City, OK - 40-75--115
Cameron Surles, Broken Arrow, OK - 37-78--115
Trey Bishop, Oklahoma City, OK - 40-76--116
Will Casey, Edmond, OK - 39-77--116
Mason Schmidt, Elk City, OK - 42-74--116
Hayden Garst, Ninnekah, OK - 41-76--117
Cooper Hermann, Ponca City, OK - 37-80--117
Jack Williams, Claremore, OK - 39-78--117
Wyatt King, Edmond, OK - 38-80--118
Gage Tucker, Lindsay, OK - 42-76--118
Alex Atkinson, Oklahoma City, OK - 43-76--119
Patrick Coulter, Oklahoma City, OK - 39-80--119
Ty Neatherlin, Edmond, OK - 39-80--119
Dax Rambo, Norman, OK - 40-79--119
Quinn Robertson, Norman, OK - 38-81--119
Jagger Beesley, Norman, OK - 40-80--120
Weston Lacy, Stillwater, OK - 40-80--120
Greyden Wasinger, Enid, OK - 39-81--120
Britt Bailey, Edmond, OK - 43-78--121
Rhett Gray, Ada, OK - 42-79--121
Anthony Manipella, Tulsa, OK - 40-82--122
Jace Chaney, Ardmore, OK - 44-79--123
Gabe Jones, Enid, OK - 41-84--125
Cole Caperton, Jenks, OK - 42-86--128
Drew Hansen, Piedmont, OK - 46-82--128
Cale Schultz, Edmond, OK - 42-86--128
Griffin Goldsmith, Tulsa, OK - 44-86--130
Jackson Jones, Enid, OK - 42-89--131
Girls
Jenni Roller, Jenks, OK - 38-66--104
Brooklyn Benn, Edmond, OK - 38-72--110
Gracie Doke, Tulsa, OK - 37-73--110
Juliana Hong, Norman, OK - 37-73--110
Rylee Roberts, Edmond, OK - 37-73--110
Beans Factor, Ada, OK - 37-75--112
McKenna Tatum, Edmond, OK - 40-72--112
Natalie Blonien, Altus, OK - 44-70--114
Sophia Lefler, Tulsa, OK - 40-75--115
Jaci Hartman, Burneyville, OK - 38-78--116
Avery Haddock, Edmond, OK - 41-76--117
Mimi Hoang, Oklahoma City, OK - 37-81--118
Allie Justiz, Arcadia, OK - 41-77--118
Jenna Triplett, Edmond, OK - 43-75--118
Peyton Coburn, Broken Arrow, OK - 39-80--119
Aubrey House, McAlester, OK - 38-81--119
Kamryn Zuniga, Choctaw, OK - 37-84--121
Riley Rinner, Tulsa, OK - 44-80--124
Isabella Suttee, Tulsa, OK - 39-85--124
Syrah Javed, Norman, OK - 38-87--125
Spencer Holleyman, Edmond, OK - 40-86--126
Carrie Bowers, Yukon, OK - 44-84--128
Cara Cummins, Oklahoma City, OK - 46-82--128
Elle Daniels, Prague, OK - 37-92--129
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