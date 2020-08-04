2020 OGA Mid-Amateur Championship
Tuesday at Quail Creek Golf & Country Club, Quail Creek Golf & Country Club
Oklahoma City
Final Results
Kyle Hudelson, Edmond - 67-68--135
JR Hurley, Norman - 68-70--138
Phillip Bryan, Mustang - 67-73--140
Ben Blundell, Oklahoma City - 70-73--143
Austin Schmidt, Bixby - 70-73--143
Daniel Langley, Shawnee - 71-73--144
Mike Hearne, Yukon - 73-72--145
Jay Smith, Edmond - 72-73--145
Michael Gotcher, Broken Arrow - 71-75--146
Heath Myers, Kingfisher - 73-74--147
Christopher Laughlin, Edmond - 77-71--148
Michael Nichols, Midwest City - 73-75--148
Preston Wilkins, Tulsa - 76-72--148
Rhett Bolen, Edmond - 76-74--150
Luke Phillips, Edmond - 74-76--150
Brandon Weeden, Edmond - 73-77--150
Harley Abrams, Tulsa - 76-76--152
Jeff Cox, Broken Arrow - 73-79--152
Eric Fox, Weatherford - 77-75--152
Dillon Jordan, Ardmore - 77-75--152
Pat Proctor, Norman - 76-76--152
Brian Birchell, Broken Arrow - 78-75--153
Joel Driver, Oklahoma City - 80-73--153
Keith Morris, Yukon - 78-75--153
Brett Alcorn, Edmond - 75-79--154
Jesse Pennington, Oklahoma City - 70-84--154
Josh Sallee, Oklahoma City - 75-79--154
Patrick West, Jenks - 74-80--154
Joshua Bryan, Edmond - 77-78--155
Jonathan Myers, Stillwater - 77-78--155
Erik Haworth, Owasso - 78-78--156
Peter Vitali, Oklahoma City - 80-76--156
Jon Cline, Enid - 78-79--157
Blake Jackson, Edmond - 79-78--157
Matthew Wellman, Edmond - 80-77--157
Matthew LaGere , Chandler - 77-81--158
Scott Athey, Enid - 79-80--159
Shay Varnell, Oklahoma City - 74-87--161
Kregg Wood, Leedy - 81-80--161
Chase Kuwitzky, Norman - 84-78--162
Carson Parker, Oklahoma City - 77-86--163
Blake Garland, Norman - 83-81--164
Braden Klein, Oklahoma City - 81-84--165
Austin Starrett, Oklahoma City - 82-83--165
Beau Adams, Tecumseh - 87-79--166
Richard Barnett, Tulsa - 84-82--166
Sky Rylant, Edmond - 84-83--167
Rowdy Anthony, Edmond - 91-80--171
Brett Dixon, Tulsa - 83-88--171
Jake Bullard, Oklahoma City - 84-88--172
Alan Geiger, Stroud - 80-92--172
Derek Hawkins, Shawnee - 86-86--172
Nick Gillespie, Broken Arrow - 83-91--174
Carter Cowan, Broken Arrow - 92-83--175
Eddie Martz, Oklahoma City - 86-91--177
Chase Moore, Norman - 95-83--178
Kent Jeffries, Oklahoma City - 85-94--179
Cale Challis, Norman - 92-98--190
Dane Despain, Ardmore - 82-NC--NC
Kael McFarland, Edmond - 77-NC--NC
Garrett Thomas, Edmond - 84-WD--WD
2020 OGA Senior Stroke Play Championship
Tuesday
Quail Creek Golf & Country Club
Oklahoma City
Final Results
Senior
William Raffensperger, Broken Arrow - 72-71--143 (won playoff)
Jonathan Valuck, Oklahoma City - 70-73--143
Ron Roden, Oklahoma City - 74-71--145
Jeff Case, Norman - 73-75--148
Michael Hughett, Owasso - 77-72--149
Jeff Richter, Edmond - 75-75--150
Brian Szymanski, Oklahoma City - 72-79--151
Don Cochran, Norman - 72-80--152
Kirk Wright, Oklahoma City - 75-77--152
Don Clark, Shawnee - 78-76--154
Brian Cook, Tulsa - 73-81--154
Andy Lucas, Tulsa - 77-77--154
Jeff Oakes, Edmond - 77-77--154
Blake Gibson, Yukon - 76-79--155
Darrell Dyson, Owasso - 79-79--158
Michael McDonald, Oklahoma City - 77-81--158
Jerry Osborn, Chickasha - 83-75--158
Jeff Smith, Arcadia - 81-77--158
Steve Steele, Edmond - 79-79--158
Mark Balenseifen, Bethany - 80-82--162
Mark Wallace, Edmond - 81-81--162
John Creekmore, Owasso - 80-83--163
Alex McAllister, Oklahoma City - 83-80--163
Jamie Hayes, Norman - 87-77--164
Andrew Allen, Edmond - 82-83--165
Robert Martella, Norman - 82-83--165
Imran Siddiqi, Edmond - 85-84--169
Anthony Coleman, Lawton - 95-91--186
Mark Litton, Oklahoma City - 86-NC--NC
Super Senior
Jerry Nick, Okmulgee - 71-75--146
Tim Rogers, Broken Arrow - 72-75--147
Robert Alexander, Mustang - 75-74--149
Craig Collins, Enid - 72-77--149
John Kuester, Oklahoma City - 74-75--149
Bruce Maddux, Ponca City - 73-77--150
Terry Collier, Bixby - 77-74--151
Stephen Carroll, Lawton - 76-76--152
Tom Nielsen, Edmond - 75-78--153
Don Quint, Tulsa - 76-77--153
Randy Robinson, Oklahoma City - 78-75--153
Tim Mcfarland, Edmond - 78-76--154
Bud Surber, Edmond - 82-72--154
Greg Lynn, Edmond - 77-78--155
Neil Oxford, Enid - 80-76--156
Jim Roberts, Edmond - 78-79--157
Steve Chapman, Oklahoma City - 78-82--160
Walter Pitts, Tulsa - 83-79--162
Mike Goold, Blanchard - 84-79--163
Dave Jones, Norman - 87-76--163
Larry Hatch, Lawton - 84-80--164
Steve Felton , El Reno - 83-82--165
John Reese, Norman - 82-83--165
Rob Stallings, Enid - 83-85--168
Joe S Felton, Blanchard - 90-86--176
Michael Matthews, Altus - 89-87--176
Nick Sidorakis, Tulsa - 79-WD--WD
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