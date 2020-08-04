2020 OGA Mid-Amateur Championship

Tuesday at Quail Creek Golf & Country Club, Quail Creek Golf & Country Club

Oklahoma City

Final Results

Kyle Hudelson, Edmond - 67-68--135

JR Hurley, Norman - 68-70--138

Phillip Bryan, Mustang - 67-73--140

Ben Blundell, Oklahoma City - 70-73--143

Austin Schmidt, Bixby - 70-73--143

Daniel Langley, Shawnee - 71-73--144

Mike Hearne, Yukon - 73-72--145

Jay Smith, Edmond - 72-73--145

Michael Gotcher, Broken Arrow - 71-75--146

Heath Myers, Kingfisher - 73-74--147

Christopher Laughlin, Edmond - 77-71--148

Michael Nichols, Midwest City - 73-75--148

Preston Wilkins, Tulsa - 76-72--148

Rhett Bolen, Edmond - 76-74--150

Luke Phillips, Edmond - 74-76--150

Brandon Weeden, Edmond - 73-77--150

Harley Abrams, Tulsa - 76-76--152

Jeff Cox, Broken Arrow - 73-79--152

Eric Fox, Weatherford - 77-75--152

Dillon Jordan, Ardmore - 77-75--152

Pat Proctor, Norman - 76-76--152

Brian Birchell, Broken Arrow - 78-75--153

Joel Driver, Oklahoma City - 80-73--153

Keith Morris, Yukon - 78-75--153

Brett Alcorn, Edmond - 75-79--154

Jesse Pennington, Oklahoma City - 70-84--154

Josh Sallee, Oklahoma City - 75-79--154

Patrick West, Jenks - 74-80--154

Joshua Bryan, Edmond - 77-78--155

Jonathan Myers, Stillwater - 77-78--155

Erik Haworth, Owasso - 78-78--156

Peter Vitali, Oklahoma City - 80-76--156

Jon Cline, Enid - 78-79--157

Blake Jackson, Edmond - 79-78--157

Matthew Wellman, Edmond - 80-77--157

Matthew LaGere , Chandler - 77-81--158

Scott Athey, Enid - 79-80--159

Shay Varnell, Oklahoma City - 74-87--161

Kregg Wood, Leedy - 81-80--161

Chase Kuwitzky, Norman - 84-78--162

Carson Parker, Oklahoma City - 77-86--163

Blake Garland, Norman - 83-81--164

Braden Klein, Oklahoma City - 81-84--165

Austin Starrett, Oklahoma City - 82-83--165

Beau Adams, Tecumseh - 87-79--166

Richard Barnett, Tulsa - 84-82--166

Sky Rylant, Edmond - 84-83--167

Rowdy Anthony, Edmond - 91-80--171

Brett Dixon, Tulsa - 83-88--171

Jake Bullard, Oklahoma City - 84-88--172

Alan Geiger, Stroud - 80-92--172

Derek Hawkins, Shawnee - 86-86--172

Nick Gillespie, Broken Arrow - 83-91--174

Carter Cowan, Broken Arrow - 92-83--175

Eddie Martz, Oklahoma City - 86-91--177

Chase Moore, Norman - 95-83--178

Kent Jeffries, Oklahoma City - 85-94--179

Cale Challis, Norman - 92-98--190

Dane Despain, Ardmore - 82-NC--NC

Kael McFarland, Edmond - 77-NC--NC

Garrett Thomas, Edmond - 84-WD--WD

2020 OGA Senior Stroke Play Championship

Tuesday

Quail Creek Golf & Country Club

Oklahoma City

Final Results

Senior

William Raffensperger, Broken Arrow - 72-71--143 (won playoff)

Jonathan Valuck, Oklahoma City - 70-73--143

Ron Roden, Oklahoma City - 74-71--145

Jeff Case, Norman - 73-75--148

Michael Hughett, Owasso - 77-72--149

Jeff Richter, Edmond - 75-75--150

Brian Szymanski, Oklahoma City - 72-79--151

Don Cochran, Norman - 72-80--152

Kirk Wright, Oklahoma City - 75-77--152

Don Clark, Shawnee - 78-76--154

Brian Cook, Tulsa - 73-81--154

Andy Lucas, Tulsa - 77-77--154

Jeff Oakes, Edmond - 77-77--154

Blake Gibson, Yukon - 76-79--155

Darrell Dyson, Owasso - 79-79--158

Michael McDonald, Oklahoma City - 77-81--158

Jerry Osborn, Chickasha - 83-75--158

Jeff Smith, Arcadia - 81-77--158

Steve Steele, Edmond - 79-79--158

Mark Balenseifen, Bethany - 80-82--162

Mark Wallace, Edmond - 81-81--162

John Creekmore, Owasso - 80-83--163

Alex McAllister, Oklahoma City - 83-80--163

Jamie Hayes, Norman - 87-77--164

Andrew Allen, Edmond - 82-83--165

Robert Martella, Norman - 82-83--165

Imran Siddiqi, Edmond - 85-84--169

Anthony Coleman, Lawton - 95-91--186

Mark Litton, Oklahoma City - 86-NC--NC

Super Senior

Jerry Nick, Okmulgee - 71-75--146

Tim Rogers, Broken Arrow - 72-75--147

Robert Alexander, Mustang - 75-74--149

Craig Collins, Enid - 72-77--149

John Kuester, Oklahoma City - 74-75--149

Bruce Maddux, Ponca City - 73-77--150

Terry Collier, Bixby - 77-74--151

Stephen Carroll, Lawton - 76-76--152

Tom Nielsen, Edmond - 75-78--153

Don Quint, Tulsa - 76-77--153

Randy Robinson, Oklahoma City - 78-75--153

Tim Mcfarland, Edmond - 78-76--154

Bud Surber, Edmond - 82-72--154

Greg Lynn, Edmond - 77-78--155

Neil Oxford, Enid - 80-76--156

Jim Roberts, Edmond - 78-79--157

Steve Chapman, Oklahoma City - 78-82--160

Walter Pitts, Tulsa - 83-79--162

Mike Goold, Blanchard - 84-79--163

Dave Jones, Norman - 87-76--163

Larry Hatch, Lawton - 84-80--164

Steve Felton , El Reno - 83-82--165

John Reese, Norman - 82-83--165

Rob Stallings, Enid - 83-85--168

Joe S Felton, Blanchard - 90-86--176

Michael Matthews, Altus - 89-87--176

Nick Sidorakis, Tulsa - 79-WD--WD

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