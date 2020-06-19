Oklahoma Golf Association

Senior State Amateur Championship

June 16-19, 2020

Belmar Golf Club

Match Results

Quarterfinals

Blake Gibson, Yukon 2 up vs Andy Lucas, Tulsa

Jeff Smith, Arcadia vs Michael Hughett, Owasso 4 & 3

Jonathan Valuck, Oklahoma City 6 & 5 vs Don Clark, Shawnee

Bruce Maddux, Ponca City 5 & 3 vs Mike Goold, Blanchard

Semifinals

Blake Gibson, Yukon vs Michael Hughett, Owasso 3 & 2

Jonathan Valuck, Oklahoma City 5 & 4 vs Bruce Maddux, Ponca City

Finals

Michael Hughett, Owasso vs Jonathan Valuck, Oklahoma City 2 & 1

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