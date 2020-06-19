Oklahoma Golf Association
Senior State Amateur Championship
June 16-19, 2020
Belmar Golf Club
Match Results
Quarterfinals
Blake Gibson, Yukon 2 up vs Andy Lucas, Tulsa
Jeff Smith, Arcadia vs Michael Hughett, Owasso 4 & 3
Jonathan Valuck, Oklahoma City 6 & 5 vs Don Clark, Shawnee
Bruce Maddux, Ponca City 5 & 3 vs Mike Goold, Blanchard
Semifinals
Blake Gibson, Yukon vs Michael Hughett, Owasso 3 & 2
Jonathan Valuck, Oklahoma City 5 & 4 vs Bruce Maddux, Ponca City
Finals
Michael Hughett, Owasso vs Jonathan Valuck, Oklahoma City 2 & 1
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