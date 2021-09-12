OJGT

Battle of Broken Arrow

The Club at Indian Springs (River)

September 11-12, 2021

Final Results

Boys

Grant Gudgel, Stillwater, OK - 66-77--143

Ty Adkins, Hutchinson, KS - 72-73--145

Carson Wright, Norman, OK - 70-75--145

Preston Albee, Choctaw, OK - 77-69--146

Benton Manly, Tulsa, OK - 73-73--146

Max Bowman, Springfield, MO - 74-74--148

Gunner Williams, Choctaw, OK - 73-75--148

Cole Luber, Yukon, OK - 75-74--149

Parker Payne, Norman, OK - 73-76--149

William Hennessee, Tulsa, OK - 76-74--150

Alex Bloxham, Broken Arrow, OK - 79-72--151

Samuel Bonaobra, Broken Arrow, OK - 77-74--151

Conner Geist, Wichita, KS - 72-79--151

Ty Hyatt , Perry, OK - 74-77--151

Cody Fifer, Tulsa, OK - 76-76--152

Kolby Legg, Cushing, OK - 76-76--152

Anthony Manipella, Tulsa, OK - 73-79--152

Sam Morris, Tulsa, OK - 79-73--152

Roger Smith, Oklahoma City, OK - 71-81--152

Jesse Tandoy, Broken Arrow, OK - 76-76--152

Tyler Collier, Broken Arrow, OK - 78-75--153

Matthew Kendrick, Tulsa, OK - 80-73--153

Kyle McLaughlin, Oklahoma City, OK - 79-74--153

Harry Satterlee, Joplin, MO - 82-71--153

Owen Buerke, Springfield, MO - 79-75--154

Tanner John, Bartlesville, OK - 80-74--154

Sebastian Salazar, Norman, OK - 77-77--154

Parker Sands, Edmond, OK - 77-77--154

Bo Gentry, Shawnee, OK - 80-75--155

Jack Hope, Edmond, OK - 83-72--155

Wyatt King, Edmond, OK - 77-78--155

Max Courange, Norman, OK - 78-78--156

Noah Naugle, Nixa, MO - 82-75--157

Austin Evans, Edmond, OK - 84-74--158

CJ Phillips, Edmond, OK - 85-73--158

Tripp Schuessler, Stillwater, OK - 84-74--158

Zachary Gardner, Fayetteville, AR - 78-81--159

Evan Weaver, Pryor, OK - 82-77--159

Kaden Tibbetts, Tahlequah, OK - 83-77--160

Remington Cowles, Tulsa, OK - 81-83--164

Landon Lawson, Fayetteville, AR - 82-83--165

Nate Ingram, Edmond, OK - 87-82--169

Cameron Surles, Broken Arrow, OK - 89-81--170

Traden Karch, Broken Arrow, OK - 83-88--171

Ian Wilcoxen, Tulsa, OK - 85-86--171

Dylan McMurray, Owasso, OK - 88-84--172

Jack Williams, Claremore, OK - 88-85--173

Gavin Burton, Cushing, OK - 103-97--200

Parker Fine, Tulsa, OK - 92-WD--WD

Gavin Watson, Norman, OK - 88-NS--NS

Girls

Jenni Roller, Jenks, OK - 73-70--143

Emerie Schartz, Derby, KS - 78-72--150

Lauren Milligan, Springdale, AR - 82-76--158

Layne Ailshie, Fort Gibson, OK - 84-76--160

Megan Kalapura, Tulsa, OK - 83-80--163

Brianna Maddux, Claremore, OK - 77-87--164

Lily Stanton, Jenks, OK - 84-80--164

Juliana Hong, Norman, OK - 84-82--166

Natalie Purvis, Edmond, OK - 87-80--167

Syrah Javed, Norman, OK - 89-79--168

Mechelle Vermillion, Wagoner, OK - 88-81--169

Sophia Lefler, Jenks, OK - 88-85--173

Riley Rinner, Tulsa, OK - 89-84--173

Lauren Pleiman, Rogers, AR - 87-87--174

Taylor Price, Bartlesville, OK - 97-90--187

Lisa Brown, Bartlesville, OK - 97-92--189

Alison Foley, Jenks, OK - 104-96--200

Adrianna ODaniel, Seminole, OK - 102-108--210

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