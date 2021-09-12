OJGT
Battle of Broken Arrow
The Club at Indian Springs (River)
September 11-12, 2021
Final Results
Boys
Grant Gudgel, Stillwater, OK - 66-77--143
Ty Adkins, Hutchinson, KS - 72-73--145
Carson Wright, Norman, OK - 70-75--145
Preston Albee, Choctaw, OK - 77-69--146
Benton Manly, Tulsa, OK - 73-73--146
Max Bowman, Springfield, MO - 74-74--148
Gunner Williams, Choctaw, OK - 73-75--148
Cole Luber, Yukon, OK - 75-74--149
Parker Payne, Norman, OK - 73-76--149
William Hennessee, Tulsa, OK - 76-74--150
Alex Bloxham, Broken Arrow, OK - 79-72--151
Samuel Bonaobra, Broken Arrow, OK - 77-74--151
Conner Geist, Wichita, KS - 72-79--151
Ty Hyatt , Perry, OK - 74-77--151
Cody Fifer, Tulsa, OK - 76-76--152
Kolby Legg, Cushing, OK - 76-76--152
Anthony Manipella, Tulsa, OK - 73-79--152
Sam Morris, Tulsa, OK - 79-73--152
Roger Smith, Oklahoma City, OK - 71-81--152
Jesse Tandoy, Broken Arrow, OK - 76-76--152
Tyler Collier, Broken Arrow, OK - 78-75--153
Matthew Kendrick, Tulsa, OK - 80-73--153
Kyle McLaughlin, Oklahoma City, OK - 79-74--153
Harry Satterlee, Joplin, MO - 82-71--153
Owen Buerke, Springfield, MO - 79-75--154
Tanner John, Bartlesville, OK - 80-74--154
Sebastian Salazar, Norman, OK - 77-77--154
Parker Sands, Edmond, OK - 77-77--154
Bo Gentry, Shawnee, OK - 80-75--155
Jack Hope, Edmond, OK - 83-72--155
Wyatt King, Edmond, OK - 77-78--155
Max Courange, Norman, OK - 78-78--156
Noah Naugle, Nixa, MO - 82-75--157
Austin Evans, Edmond, OK - 84-74--158
CJ Phillips, Edmond, OK - 85-73--158
Tripp Schuessler, Stillwater, OK - 84-74--158
Zachary Gardner, Fayetteville, AR - 78-81--159
Evan Weaver, Pryor, OK - 82-77--159
Kaden Tibbetts, Tahlequah, OK - 83-77--160
Remington Cowles, Tulsa, OK - 81-83--164
Landon Lawson, Fayetteville, AR - 82-83--165
Nate Ingram, Edmond, OK - 87-82--169
Cameron Surles, Broken Arrow, OK - 89-81--170
Traden Karch, Broken Arrow, OK - 83-88--171
Ian Wilcoxen, Tulsa, OK - 85-86--171
Dylan McMurray, Owasso, OK - 88-84--172
Jack Williams, Claremore, OK - 88-85--173
Gavin Burton, Cushing, OK - 103-97--200
Parker Fine, Tulsa, OK - 92-WD--WD
Gavin Watson, Norman, OK - 88-NS--NS
Girls
Jenni Roller, Jenks, OK - 73-70--143
Emerie Schartz, Derby, KS - 78-72--150
Lauren Milligan, Springdale, AR - 82-76--158
Layne Ailshie, Fort Gibson, OK - 84-76--160
Megan Kalapura, Tulsa, OK - 83-80--163
Brianna Maddux, Claremore, OK - 77-87--164
Lily Stanton, Jenks, OK - 84-80--164
Juliana Hong, Norman, OK - 84-82--166
Natalie Purvis, Edmond, OK - 87-80--167
Syrah Javed, Norman, OK - 89-79--168
Mechelle Vermillion, Wagoner, OK - 88-81--169
Sophia Lefler, Jenks, OK - 88-85--173
Riley Rinner, Tulsa, OK - 89-84--173
Lauren Pleiman, Rogers, AR - 87-87--174
Taylor Price, Bartlesville, OK - 97-90--187
Lisa Brown, Bartlesville, OK - 97-92--189
Alison Foley, Jenks, OK - 104-96--200
Adrianna ODaniel, Seminole, OK - 102-108--210
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