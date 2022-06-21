Muskogee grad Mesa Falleur made the cut and is among the leaders in the Oklahoma Golf Association Stroke Play Championship at Dornick Hills Country Club in Ardmore.
Falleur shot a 71 on Tuesday and is nine shots behind Lane Wallace of Yukon.
The tournament concludes on Wednesday.
Round 2 Results
(cut to low 30 and ties)
Lane Wallace, Yukon - 68-64--132
Matthew Braley, Broken Arrow - 71-65--136
William McDonald, Oklahoma City - 65-71--136
Jaxon Dowell, Edmond - 70-67--137
Jordan Wilson, Edmond - 69-68--137
Craig Sanders, Edmond - 71-67--138
Dustin Wigington, Oklahoma City - 68-72--140
Mesa Falleur, Muskogee - 70-71--141
Luke Phillips, Edmond - 70-71--141
Connor Wilson, Edmond - 71-70--141
Charlie Jackson, Norman - 70-72--142
Saxon Ross, Ardmore - 69-73--142
Harley Abrams, Tulsa - 72-71--143
Jesse Pennington, Oklahoma City - 70-73--143
James Roller, Jenks - 70-73--143
Kaden Armstrong, Coweta - 71-73--144
Parker Rose, Stigler - 71-73--144
Leonardo Ruggieri, Oklahoma City - 72-72--144
Eric Schuessler, Stillwater - 74-70--144
Jared Strathe, Owasso - 71-73--144
Carson Wright, Norman - 75-69--144
JR Hurley, Norman - 69-76--145
Joseph Lewis, Oklahoma City - 73-72--145
Jax Brewer, Washington - 73-73--146
Luke Morgan, Guthrie - 75-71--146
Jake Bay, Shattuck - 72-75--147
Brian Birchell, Oklahoma City - 74-73--147
Trey Payne, Ardmore - 71-76--147
Dillon Jordan, Ardmore - 72-76--148
Cole Luber, Yukon - 73-75--148
Bryce Newton, Edmond - 77-71--148
Cole Stephenson, Tulsa - 76-72--148
Zander Tway, Tuttle - 76-72--148
Matthew Wellman, Edmond - 74-74--148
---------Failed to Qualify----------
Bosten Benn, Edmond - 73-76--149
Collin Bond, Norman - 76-73--149
Matthew Smith, Oklahoma City - 74-75--149
Chandler Wasson, Broken Arrow - 75-74--149
Brodey Claborn, Bethany - 77-73--150
Leyton Kyle, Norman - 76-74--150
Daniel Langley, Shawnee - 73-77--150
Matthew O'Steen, Kingston - 75-75--150
Jeremy Tandoy, Broken Arrow - 75-75--150
Bo Bowling, Blackwell - 77-74--151
Conner Boydston, Randlett - 76-75--151
Delbert Brooks, Tulsa - 74-77--151
Joel Driver, Oklahoma City - 75-76--151
Tres Hill, Elk City - 75-76--151
Karsten Majors, Edmond - 77-74--151
Ryan Bell, Norman - 76-76--152
Baylor Bostick, Duncan - 72-80--152
Phillip Bryan, Mustang - 78-75--153
Tyler Cornwell, Jenks - 79-74--153
Dominic Stevens, Crescent - 78-75--153
Bryson Terry, Poteau - 76-77--153
Patrick Vahabzadegan, Oklahoma City - 80-73--153
Dalton Criner , Ponca City - 77-77--154
TJ Eckert, Glenpool - 77-78--155
Andy Proctor, Kiefer - 78-77--155
Hunter Baumann, Edmond - 75-81--156
Zane Heusel, Edmond - 78-78--156
Taton Hopkins, Bartlesville - 78-78--156
Sajan Patel, Tulsa - 77-79--156
Ryon Fields, Norman - 77-80--157
Max Garza, Tarpley - 73-84--157
Jamen Parsons, Tulsa - 80-77--157
Travis Poole, Elk City - 78-79--157
Carson Stookey, Claremore - 76-81--157
Ben Thionnet, Edmond - 78-81--159
Luke Woods, Oklahoma City - 78-81--159
Evan Gentry, Edmond - 86-74--160
Gavin Watson, Norman - 84-76--160
Davis Woodliff, Tulsa - 84-77--161
Bo Robbins, Guthrie - 82-80--162
Paxton Sparks, Tulsa - 84-78--162
Dylan Allen, Oklahoma City - 79-84--163
Brady Wicker, Ponca City - 85-78--163
Conner Compton, Oklahoma City - 85-79--164
Bliss Newton, Healdton - 77-87--164
Brody Newton, Healdton - 85-79--164
Jack Gero, Tulsa - 87-78--165
John Reese, Norman - 82-87--169
Evan Gwin, Chandler - 84-86--170
Travis Summers, Oklahoma City - 87-83--170
Kolt Byerly, Yukon - 88-84--172
Weston Lacy, Stillwater - 85-88--173
Jagger Beesley, Norman - 93-NS--NS
Parker Payne, Norman - 85-WD--WD
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