Muskogee grad Mesa Falleur made the cut and is among the leaders in the Oklahoma Golf Association Stroke Play Championship at Dornick Hills Country Club in Ardmore.

Falleur shot a 71 on Tuesday and is nine shots behind Lane Wallace of Yukon.

The tournament concludes on Wednesday.

Round 2 Results

(cut to low 30 and ties)

Lane Wallace, Yukon - 68-64--132

Matthew Braley, Broken Arrow - 71-65--136

William McDonald, Oklahoma City - 65-71--136

Jaxon Dowell, Edmond - 70-67--137

Jordan Wilson, Edmond - 69-68--137

Craig Sanders, Edmond - 71-67--138

Dustin Wigington, Oklahoma City - 68-72--140

Mesa Falleur, Muskogee - 70-71--141

Luke Phillips, Edmond - 70-71--141

Connor Wilson, Edmond - 71-70--141

Charlie Jackson, Norman - 70-72--142

Saxon Ross, Ardmore - 69-73--142

Harley Abrams, Tulsa - 72-71--143

Jesse Pennington, Oklahoma City - 70-73--143

James Roller, Jenks - 70-73--143

Kaden Armstrong, Coweta - 71-73--144

Parker Rose, Stigler - 71-73--144

Leonardo Ruggieri, Oklahoma City - 72-72--144

Eric Schuessler, Stillwater - 74-70--144

Jared Strathe, Owasso - 71-73--144

Carson Wright, Norman - 75-69--144

JR Hurley, Norman - 69-76--145

Joseph Lewis, Oklahoma City - 73-72--145

Jax Brewer, Washington - 73-73--146

Luke Morgan, Guthrie - 75-71--146

Jake Bay, Shattuck - 72-75--147

Brian Birchell, Oklahoma City - 74-73--147

Trey Payne, Ardmore - 71-76--147

Dillon Jordan, Ardmore - 72-76--148

Cole Luber, Yukon - 73-75--148

Bryce Newton, Edmond - 77-71--148

Cole Stephenson, Tulsa - 76-72--148

Zander Tway, Tuttle - 76-72--148

Matthew Wellman, Edmond - 74-74--148

---------Failed to Qualify----------

Bosten Benn, Edmond - 73-76--149

Collin Bond, Norman - 76-73--149

Matthew Smith, Oklahoma City - 74-75--149

Chandler Wasson, Broken Arrow - 75-74--149

Brodey Claborn, Bethany - 77-73--150

Leyton Kyle, Norman - 76-74--150

Daniel Langley, Shawnee - 73-77--150

Matthew O'Steen, Kingston - 75-75--150

Jeremy Tandoy, Broken Arrow - 75-75--150

Bo Bowling, Blackwell - 77-74--151

Conner Boydston, Randlett - 76-75--151

Delbert Brooks, Tulsa - 74-77--151

Joel Driver, Oklahoma City - 75-76--151

Tres Hill, Elk City - 75-76--151

Karsten Majors, Edmond - 77-74--151

Ryan Bell, Norman - 76-76--152

Baylor Bostick, Duncan - 72-80--152

Phillip Bryan, Mustang - 78-75--153

Tyler Cornwell, Jenks - 79-74--153

Dominic Stevens, Crescent - 78-75--153

Bryson Terry, Poteau - 76-77--153

Patrick Vahabzadegan, Oklahoma City - 80-73--153

Dalton Criner , Ponca City - 77-77--154

TJ Eckert, Glenpool - 77-78--155

Andy Proctor, Kiefer - 78-77--155

Hunter Baumann, Edmond - 75-81--156

Zane Heusel, Edmond - 78-78--156

Taton Hopkins, Bartlesville - 78-78--156

Sajan Patel, Tulsa - 77-79--156

Ryon Fields, Norman - 77-80--157

Max Garza, Tarpley - 73-84--157

Jamen Parsons, Tulsa - 80-77--157

Travis Poole, Elk City - 78-79--157

Carson Stookey, Claremore - 76-81--157

Ben Thionnet, Edmond - 78-81--159

Luke Woods, Oklahoma City - 78-81--159

Evan Gentry, Edmond - 86-74--160

Gavin Watson, Norman - 84-76--160

Davis Woodliff, Tulsa - 84-77--161

Bo Robbins, Guthrie - 82-80--162

Paxton Sparks, Tulsa - 84-78--162

Dylan Allen, Oklahoma City - 79-84--163

Brady Wicker, Ponca City - 85-78--163

Conner Compton, Oklahoma City - 85-79--164

Bliss Newton, Healdton - 77-87--164

Brody Newton, Healdton - 85-79--164

Jack Gero, Tulsa - 87-78--165

John Reese, Norman - 82-87--169

Evan Gwin, Chandler - 84-86--170

Travis Summers, Oklahoma City - 87-83--170

Kolt Byerly, Yukon - 88-84--172

Weston Lacy, Stillwater - 85-88--173

Jagger Beesley, Norman - 93-NS--NS

Parker Payne, Norman - 85-WD--WD

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