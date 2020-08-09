Round 1: Muskogee Golf Club
# Time Name
1 7:30 Cory Churchman, Fort Worth, TX
Nick Arman, Ellisville, MO
Kyle Pritchard, Castroville, TX
10 7:30 Jeff Berkshire, Scottsdale, AZ
Sean Romero, Texarkana, AR
Curtis Reed, Castroville, TX
1 7:40 Andy Spencer, Prairie Village, KS
Grant Bennett, Lewisville, TX
Sam Stevens, Fort Worth, TX
10 7:40 Peyton Wilhoit, North Little Rock, AR
Luke Gannon, Bel Aire, KS
Chandler Phillips, Huntsville, TX
1 7:50 Zach Bauchou, Forest, VA
Cody Burrows, Chickasha, OK
Sam Fidone, Lufkin, TX
10 7:50 Philip NIjoka, Houston, TX
Preston Stanley, Katy, TX
Scott Newell, Tulsa, OK
1 8:00 Cory Whitsett, Birmingham, AL
Miguel Delgado, Palm Beach Gardens, FL
Derek Oland, Plano, TX
10 8:00 Alvaro Ortiz, Guadalajara, Mexico
Brendon Jelley, Tulsa, OK
Zack Fischer, Texarkana, TX
1 8:10 Lawrence Allan, Alva, Scotland
John Hill, San Antonio, Tx
Jeff Wibawa, Houston, TX
10 8:10 Gordon Neale, Dove Canyon, CA
Grady Brame, Jr, Hammond, LA
Jeff Burton, Scottsdale, AZ
1 8:20 Logan McCracken, Oklahoma City, OK
Austin Terrell, Kosciusko, MS
Michael Cotton, New Braunfels, TX
10 8:20 Austin Rose, Jackson, MS
Cam Toombs, Breckenridge, TX
Ethan Smith, Oklahoma City, OK
1 8:30 Gage Ihrig, Goodland, KS
Jared Bettcher, Auburn, AL
George Toone, Hever, England
10 8:30 Matt Mabrey, Sand Springs, OK
Micah Rodgers, Natchitoches, LA
Taylor Bolm, Scottsdale, AZ
1 8:40 Andrew Wyatt, Tulsa, OK
Derek Chang, Dallas, TX
Adam Stanchos, San Antonio, TX
10 8:40 Austin Smith, Russellville, AR
Tanner Napier, Paris, TX
Taylor Bibbs, Dallas, TX
1 8:50 Zach Partin, Lewisville, TX
Cameron Bishop, Tulsa, OK
Stephen Osborne, Dallas, TX
10 8:50 Ollie Roberts, Hong Kong
Bryce Wheeler, Norman, OK
Shane Hall, Sugar Land, TX
1 9:00 Clay Ederer, Olathe, KS
Sam Triplett, Paradise Valley, AZ
Ryan Camras, Hot Springs, AR
10 9:00 Brad Dalke, Edmond, OK
James Anstiss, Queenstown, New Zealand
Sam Gillis, San Jacinto, CA
1 9:10 Brad Golden, Oklahoma City, OK
Carson Roberts, Conway, AR
A. Alexander Hughes, Tulsa, OK
10 9:10 Tom Gempel, Parker, CO
Kevin Rhoderick, Knoxville TN
Angelo Leyvani, San Antonio, TX
1 9:20 Cameron Peck, College Station, TX
Chandler Rusk, Edmond, OK
Sebastian Roa, The woodlands, TX
10 9:20 Jake Johnson, Tahlequah, OK
Tait Darby, Olive Branch, MS
Leonardo Di Marino, Hot Springs, AR
1 9:30 Collin Gibson (a), Dallas, TX
Jeremy Dunham, Derby, KS
Branson Davis, McKinney, TX
10 9:30 Cole Dillon, Kansas City
PJ Collier, Houston, TX
Joe Baldeck III, Clarkston, WA
1 12:45 Nathan Jeansonne, Keithville, LA
Blaine Hale, Dallas, TX
Rob Hudson, Dallas, TX
10 12:45 Mitchell Meissner, San Antonio, TX
Myles Lewis, New Orleans, LA
Hayden Wood, Edmond, OK
1 12:55 Ryan Baca, Sugar Land, TX
Brax McCarthy, Fort Worth, TX
Jon Trasamar, Blue Earth, MN
10 12:55 Greg Eason, Kissimmee, FL
Mark Walker, Hurst, TX
Charlie Holland, Dallas, TX
1 1:05 Andrew Hudson, Fort Worth, TX
Blake Caldwell, Ponchatoula, LA
Chris Malec, Webster, NY
10 1:05 Bennett Baker, Tallahassee, FL
Jake Hendrix, Austin, TX
Bobby Hudson, Dallas, TX
1 1:15 Austin Fox, Austin, TX
Sebastian Saavedra, Buenos Aires
Brandon Pierce, Covington, LA
10 1:15 Christopher Clark, Burleson, TX
Craig VanHorn, Shawnee, OK
Kevin Kring, Springfield, MO
1 1:25 Jimmy Jones, Ponte Vedra Beach, FL
Brian Rowell, Broussard, LA
Chris Minton, Houston, TX
10 1:25 Trent Whitekiller, Sallisaw, OK
Zachary Olsen, Memphis, TN
Christopher Reinert, Kansas City, MO
1 1:35 Casey Harty, Albuquerque, NM
John Trice, Anahuac, TX
Blake Trimble, Houston, TX
10 1:35 Franklin Corpening, Fort Worth, TX
Tyler Gann, Rockwall, TX
Jesse Bratz, Colleyville, TX
1 1:45 Mickey Werenski, West Palm Beach, FL
Nate Gray, Flower Mound, TX
Henry Westmoreland, Wacissa, FL
10 1:45 Blake Pugh, Southlake, TX
Hayden Foster, Pottsboro, TX
Jeremy Gandon, Fort Worth, TX
1 1:55 Brian Dwyer, Southlake, TX
Ryan Johnson, Trophy Club, TX
Joseph Dendy, Brandon, MS
10 1:55 Jonathan Ledger, Brisbane, Australia
John Kyle, Friendswood, TX
Matt Echelmeier, Columbia, MO
1 2:05 Logan Gray, El Reno
Michael Mendez, Panama
Spencer Burson, Miami, FL
10 2:05 Braden Bailey, Groves, TX
Jake McCrory, Deer Park, TX
Patrick Simard, Marbella, Spain
1 2:15 Ben Albin, Palm Beach Gardens, FL
Tate Fleming, Pasadena, TX
Connor Slane, Cullman, AL
10 2:15 Camden DeBonis, Allen, TX
Ben Geyer, Arbuckle, CA
Neil Tillman, Arvada, AZ
1 2:25 Charlie Hillier, New Zealand
Connor Neil, Springdale, AR
Austin Bautista, Clearwater, FL
10 2:25 Charles Bassett, Midland, TX
Blake Allen, Lenexa, KS
Martin Maritz, Broken Arrow, OK
1 2:35 Jonathan Moore, Stillwater, OK
Wesley Hunter, Mobile, AL
Grant Schroeder, Montgomery, TX
10 2:35 Blake Berry, Tahlequah, OK
William Mansfield, Scottsdale, AZ
Sammy Hill, Orlando, FL
1 2:45 Mesa Falleur (a), Sallisaw, OK
Julian Taylor, York, England
Casey Fernandez, Durant, OK
10 2:45 Colby Cox (a), Muskogee, OK
Grant Sikes (a), Muskogee, Ok
Taylor Owens, Tulsa, OK
Round 2: Muskogee Country Club 08/12/2020
# Time Name
1 7:45 Mitchell Meissner, San Antonio, TX
Myles Lewis, New Orleans, LA
Hayden Wood, Edmond, OK
10 7:45 Nathan Jeansonne, Keithville, LA
Blaine Hale, Dallas, TX
Rob Hudson, Dallas, TX
1 7:55 Greg Eason, Kissimmee, FL
Mark Walker, Hurst, TX
Charlie Holland, Dallas, TX
10 7:55 Ryan Baca, Sugar Land, TX
Brax McCarthy, Fort Worth, TX
Jon Trasamar, Blue Earth, MN
1 8:05 Bennett Baker, Tallahassee, FL
Jake Hendrix, Austin, TX
Bobby Hudson, Dallas, TX
10 8:05 Andrew Hudson, Fort Worth, TX
Blake Caldwell, Ponchatoula, LA
Chris Malec, Webster, NY
1 8:15 Christopher Clark, Burleson, TX
Craig VanHorn, Shawnee, OK
Kevin Kring, Springfield, MO
10 8:15 Austin Fox, Austin, TX
Sebastian Saavedra, Buenos Aires
Brandon Pierce, Covington, LA
1 8:25 Trent Whitekiller, Sallisaw, OK
Zachary Olsen, Memphis, TN
Christopher Reinert, Kansas City, MO
10 8:25 Jimmy Jones, Ponte Vedra Beach, FL
Brian Rowell, Broussard, LA
Chris Minton, Houston, TX
1 8:35 Franklin Corpening, Fort Worth, TX
Tyler Gann, Rockwall, TX
Jesse Bratz, Colleyville, TX
10 8:35 Casey Harty, Albuquerque, NM
John Trice, Anahuac, TX
Blake Trimble, Houston, TX
1 8:45 Blake Pugh, Southlake, TX
Hayden Foster, Pottsboro, TX
Jeremy Gandon, Fort Worth, TX
10 8:45 Mickey Werenski, West Palm Beach, FL
Nate Gray, Flower Mound, TX
Henry Westmoreland, Wacissa, FL
1 8:55 Jonathan Ledger, Brisbane, Australia
John Kyle, Friendswood, TX
Matt Echelmeier, Columbia, MO
10 8:55 Brian Dwyer, Southlake, TX
Ryan Johnson, Trophy Club, TX
Joseph Dendy, Brandon, MS
1 9:05 Braden Bailey, Groves, TX
Jake McCrory, Deer Park, TX
Patrick Simard, Marbella, Spain
10 9:05 Logan Gray, El Reno
Michael Mendez, Panama
Spencer Burson, Miami, FL
1 9:15 Camden DeBonis, Allen, TX
Ben Geyer, Arbuckle, CA
Neil Tillman, Arvada, AZ
10 9:15 Ben Albin, Palm Beach Gardens, FL
Tate Fleming, Pasadena, TX
Connor Slane, Cullman, AL
1 9:25 Charles Bassett, Midland, TX
Blake Allen, Lenexa, KS
Martin Maritz, Broken Arrow, OK
10 9:25 Charlie Hillier, New Zealand
Connor Neil, Springdale, AR
Austin Bautista, Clearwater, FL
1 9:35 Blake Berry, Tahlequah, OK
William Mansfield, Scottsdale, AZ
Sammy Hill, Orlando, FL
10 9:35 Jonathan Moore, Stillwater, OK
Wesley Hunter, Mobile, AL
Grant Schroeder, Montgomery, TX
1 9:45 Colby Cox (a), Muskogee, OK
Grant Sikes (a), Muskogee, Ok
Taylor Owens, Tulsa, OK
10 9:45 Mesa Falleur (a), Sallisaw, OK
Julian Taylor, York, England
Casey Fernandez, Durant, OK
1 12:45 Jeff Berkshire, Scottsdale, AZ
Sean Romero, Texarkana, AR
Curtis Reed, Castroville, TX
10 12:45 Cory Churchman, Fort Worth, TX
Nick Arman, Ellisville, MO
Kyle Pritchard, Castroville, TX
1 12:55 Peyton Wilhoit, North Little Rock, AR
Luke Gannon, Bel Aire, KS
Chandler Phillips, Huntsville, TX
10 12:55 Andy Spencer, Prairie Village, KS
Grant Bennett, Lewisville, TX
Sam Stevens, Fort Worth, TX
1 1:05 Philip NIjoka, Houston, TX
Preston Stanley, Katy, TX
Scott Newell, Tulsa, OK
10 1:05 Zach Bauchou, Forest, VA
Cody Burrows, Chickasha, OK
Sam Fidone, Lufkin, TX
1 1:15 Alvaro Ortiz, Guadalajara, Mexico
Brendon Jelley, Tulsa, OK
Zack Fischer, Texarkana, TX
10 1:15 Cory Whitsett, Birmingham, AL
Miguel Delgado, Palm Beach Gardens, FL
Derek Oland, Plano, TX
1 1:25 Gordon Neale, Dove Canyon, CA
Grady Brame, Jr, Hammond, LA
Jeff Burton, Scottsdale, AZ
10 1:25 Lawrence Allan, Alva, Scotland
John Hill, San Antonio, Tx
Jeff Wibawa, Houston, TX
1 1:35 Austin Rose, Jackson, MS
Cam Toombs, Breckenridge, TX
Ethan Smith, Oklahoma City, OK
10 1:35 Logan McCracken, Oklahoma City, OK
Austin Terrell, Kosciusko, MS
Michael Cotton, New Braunfels, TX
1 1:45 Matt Mabrey, Sand Springs, OK
Micah Rodgers, Natchitoches, LA
Taylor Bolm, Scottsdale, AZ
10 1:45 Gage Ihrig, Goodland, KS
Jared Bettcher, Auburn, AL
George Toone, Hever, England
1 1:55 Austin Smith, Russellville, AR
Tanner Napier, Paris, TX
Taylor Bibbs, Dallas, TX
10 1:55 Andrew Wyatt, Tulsa, OK
Derek Chang, Dallas, TX
Adam Stanchos, San Antonio, TX
1 2:05 Ollie Roberts, Hong Kong
Bryce Wheeler, Norman, OK
Shane Hall, Sugar Land, TX
10 2:05 Zach Partin, Lewisville, TX
Cameron Bishop, Tulsa, OK
Stephen Osborne, Dallas, TX
1 2:15 Brad Dalke, Edmond, OK
James Anstiss, Queenstown, New Zealand
Sam Gillis, San Jacinto, CA
10 2:15 Clay Ederer, Olathe, KS
Sam Triplett, Paradise Valley, AZ
Ryan Camras, Hot Springs, AR
1 2:25 Tom Gempel, Parker, CO
Kevin Rhoderick, Knoxville TN
Angelo Leyvani, San Antonio, TX
10 2:25 Brad Golden, Oklahoma City, OK
Carson Roberts, Conway, AR
A. Alexander Hughes, Tulsa, OK
1 2:35 Jake Johnson, Tahlequah, OK
Tait Darby, Olive Branch, MS
Leonardo Di Marino, Hot Springs, AR
10 2:35 Cameron Peck, College Station, TX
Chandler Rusk, Edmond, OK
Sebastian Roa, The woodlands, TX
1 2:45 Cole Dillon, Kansas City
PJ Collier, Houston, TX
Joe Baldeck III, Clarkston, WA
10 2:45 Collin Gibson (a), Dallas, TX
Jeremy Dunham, Derby, KS
Branson Davis, McKinney, TX
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