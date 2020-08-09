Round 1: Muskogee Golf Club

 

#   Time   Name

 

1   7:30   Cory Churchman, Fort Worth, TX

           Nick Arman, Ellisville, MO

           Kyle Pritchard, Castroville, TX

 

10  7:30   Jeff Berkshire, Scottsdale, AZ

           Sean Romero, Texarkana, AR

           Curtis Reed, Castroville, TX

 

1   7:40   Andy Spencer, Prairie Village, KS

           Grant Bennett, Lewisville, TX

           Sam Stevens, Fort Worth, TX

 

10  7:40   Peyton Wilhoit, North Little Rock, AR

           Luke Gannon, Bel Aire, KS

           Chandler Phillips, Huntsville, TX

 

1   7:50   Zach Bauchou, Forest, VA

           Cody Burrows, Chickasha, OK

           Sam Fidone, Lufkin, TX

 

10  7:50   Philip NIjoka, Houston, TX

           Preston Stanley, Katy, TX

           Scott Newell, Tulsa, OK

 

1   8:00   Cory Whitsett, Birmingham, AL

           Miguel Delgado, Palm Beach Gardens, FL

           Derek Oland, Plano, TX

 

10  8:00   Alvaro Ortiz, Guadalajara, Mexico

           Brendon Jelley, Tulsa, OK

           Zack Fischer, Texarkana, TX

 

1   8:10   Lawrence Allan, Alva, Scotland

           John Hill, San Antonio, Tx

           Jeff Wibawa, Houston, TX

 

10  8:10   Gordon Neale, Dove Canyon, CA

           Grady Brame, Jr, Hammond, LA

           Jeff Burton, Scottsdale, AZ

 

1   8:20   Logan McCracken, Oklahoma City, OK

           Austin Terrell, Kosciusko, MS

           Michael Cotton, New Braunfels, TX

 

10  8:20   Austin Rose, Jackson, MS

           Cam Toombs, Breckenridge, TX

           Ethan Smith, Oklahoma City, OK

 

1   8:30   Gage Ihrig, Goodland, KS

           Jared Bettcher, Auburn, AL

           George Toone, Hever, England

 

10  8:30   Matt Mabrey, Sand Springs, OK

           Micah Rodgers, Natchitoches, LA

           Taylor Bolm, Scottsdale, AZ

 

1   8:40   Andrew Wyatt, Tulsa, OK

           Derek Chang, Dallas, TX

           Adam Stanchos, San Antonio, TX

 

10  8:40   Austin Smith, Russellville, AR

           Tanner Napier, Paris, TX

           Taylor Bibbs, Dallas, TX

 

1   8:50   Zach Partin, Lewisville, TX

           Cameron Bishop, Tulsa, OK

           Stephen Osborne, Dallas, TX

 

10  8:50   Ollie Roberts, Hong Kong

           Bryce Wheeler, Norman, OK

           Shane Hall, Sugar Land, TX

 

1   9:00   Clay Ederer, Olathe, KS

           Sam Triplett, Paradise Valley, AZ

           Ryan Camras, Hot Springs, AR

 

10  9:00   Brad Dalke, Edmond, OK

           James Anstiss, Queenstown, New Zealand

           Sam Gillis, San Jacinto, CA

 

1   9:10   Brad Golden, Oklahoma City, OK

           Carson Roberts, Conway, AR

           A. Alexander Hughes, Tulsa, OK

 

10  9:10   Tom Gempel, Parker, CO

           Kevin Rhoderick, Knoxville TN

           Angelo Leyvani, San Antonio, TX

 

1   9:20   Cameron Peck, College Station, TX

           Chandler Rusk, Edmond, OK

           Sebastian Roa, The woodlands, TX

 

10  9:20   Jake Johnson, Tahlequah, OK

           Tait Darby, Olive Branch, MS

           Leonardo Di Marino, Hot Springs, AR

 

1   9:30   Collin Gibson (a), Dallas, TX

           Jeremy Dunham, Derby, KS

           Branson Davis, McKinney, TX

 

10  9:30   Cole Dillon, Kansas City

           PJ Collier, Houston, TX

           Joe Baldeck III, Clarkston, WA

 

1   12:45  Nathan Jeansonne, Keithville, LA

           Blaine Hale, Dallas, TX

           Rob Hudson, Dallas, TX

 

10  12:45  Mitchell Meissner, San Antonio, TX

           Myles Lewis, New Orleans, LA

           Hayden Wood, Edmond, OK

 

1   12:55  Ryan Baca, Sugar Land, TX

           Brax McCarthy, Fort Worth, TX

           Jon Trasamar, Blue Earth, MN

 

10  12:55  Greg Eason, Kissimmee, FL

           Mark Walker, Hurst, TX

           Charlie Holland, Dallas, TX

 

1   1:05   Andrew Hudson, Fort Worth, TX

           Blake Caldwell, Ponchatoula, LA

           Chris Malec, Webster, NY

 

10  1:05   Bennett Baker, Tallahassee, FL

           Jake Hendrix, Austin, TX

           Bobby Hudson, Dallas, TX

 

1   1:15   Austin Fox, Austin, TX

           Sebastian Saavedra, Buenos Aires

           Brandon Pierce, Covington, LA

 

10  1:15   Christopher Clark, Burleson, TX

           Craig VanHorn, Shawnee, OK

           Kevin Kring, Springfield, MO

 

1   1:25   Jimmy Jones, Ponte Vedra Beach, FL

           Brian Rowell, Broussard, LA

           Chris Minton, Houston, TX

 

10  1:25   Trent Whitekiller, Sallisaw, OK

           Zachary Olsen, Memphis, TN

           Christopher Reinert, Kansas City, MO

 

1   1:35   Casey Harty, Albuquerque, NM

           John Trice, Anahuac, TX

           Blake Trimble, Houston, TX

 

10  1:35   Franklin Corpening, Fort Worth, TX

           Tyler Gann, Rockwall, TX

           Jesse Bratz, Colleyville, TX

 

1   1:45   Mickey Werenski, West Palm Beach, FL

           Nate Gray, Flower Mound, TX

           Henry Westmoreland, Wacissa, FL

 

10  1:45   Blake Pugh, Southlake, TX

           Hayden Foster, Pottsboro, TX

           Jeremy Gandon, Fort Worth, TX

 

1   1:55   Brian Dwyer, Southlake, TX

           Ryan Johnson, Trophy Club, TX

           Joseph Dendy, Brandon, MS

 

10  1:55   Jonathan Ledger, Brisbane, Australia

           John Kyle, Friendswood, TX

           Matt Echelmeier, Columbia, MO

 

1   2:05   Logan Gray, El Reno

           Michael Mendez, Panama

           Spencer Burson, Miami, FL

 

10  2:05   Braden Bailey, Groves, TX

           Jake McCrory, Deer Park, TX

           Patrick Simard, Marbella, Spain

 

1   2:15   Ben Albin, Palm Beach Gardens, FL

           Tate Fleming, Pasadena, TX

           Connor Slane, Cullman, AL

 

10  2:15   Camden DeBonis, Allen, TX

           Ben Geyer, Arbuckle, CA

           Neil Tillman, Arvada, AZ

 

1   2:25   Charlie Hillier, New Zealand

           Connor Neil, Springdale, AR

           Austin Bautista, Clearwater, FL

 

10  2:25   Charles Bassett, Midland, TX

           Blake Allen, Lenexa, KS

           Martin Maritz, Broken Arrow, OK

 

1   2:35   Jonathan Moore, Stillwater, OK

           Wesley Hunter, Mobile, AL

           Grant Schroeder, Montgomery, TX

 

10  2:35   Blake Berry, Tahlequah, OK

           William Mansfield, Scottsdale, AZ

           Sammy Hill, Orlando, FL

 

1   2:45   Mesa Falleur (a), Sallisaw, OK

           Julian Taylor, York, England

           Casey Fernandez, Durant, OK

 

10  2:45   Colby Cox (a), Muskogee, OK

           Grant Sikes (a), Muskogee, Ok

           Taylor Owens, Tulsa, OK

 

 

Round 2: Muskogee Country Club 08/12/2020

 

#   Time   Name

 

1   7:45   Mitchell Meissner, San Antonio, TX

           Myles Lewis, New Orleans, LA

           Hayden Wood, Edmond, OK

 

10  7:45   Nathan Jeansonne, Keithville, LA

           Blaine Hale, Dallas, TX

           Rob Hudson, Dallas, TX

 

1   7:55   Greg Eason, Kissimmee, FL

           Mark Walker, Hurst, TX

           Charlie Holland, Dallas, TX

 

10  7:55   Ryan Baca, Sugar Land, TX

           Brax McCarthy, Fort Worth, TX

           Jon Trasamar, Blue Earth, MN

 

1   8:05   Bennett Baker, Tallahassee, FL

           Jake Hendrix, Austin, TX

           Bobby Hudson, Dallas, TX

 

10  8:05   Andrew Hudson, Fort Worth, TX

           Blake Caldwell, Ponchatoula, LA

           Chris Malec, Webster, NY

 

1   8:15   Christopher Clark, Burleson, TX

           Craig VanHorn, Shawnee, OK

           Kevin Kring, Springfield, MO

 

10  8:15   Austin Fox, Austin, TX

           Sebastian Saavedra, Buenos Aires

           Brandon Pierce, Covington, LA

 

1   8:25   Trent Whitekiller, Sallisaw, OK

           Zachary Olsen, Memphis, TN

           Christopher Reinert, Kansas City, MO

 

10  8:25   Jimmy Jones, Ponte Vedra Beach, FL

           Brian Rowell, Broussard, LA

           Chris Minton, Houston, TX

 

1   8:35   Franklin Corpening, Fort Worth, TX

           Tyler Gann, Rockwall, TX

           Jesse Bratz, Colleyville, TX

 

10  8:35   Casey Harty, Albuquerque, NM

           John Trice, Anahuac, TX

           Blake Trimble, Houston, TX

 

1   8:45   Blake Pugh, Southlake, TX

           Hayden Foster, Pottsboro, TX

           Jeremy Gandon, Fort Worth, TX

 

10  8:45   Mickey Werenski, West Palm Beach, FL

           Nate Gray, Flower Mound, TX

           Henry Westmoreland, Wacissa, FL

 

1   8:55   Jonathan Ledger, Brisbane, Australia

           John Kyle, Friendswood, TX

           Matt Echelmeier, Columbia, MO

 

10  8:55   Brian Dwyer, Southlake, TX

           Ryan Johnson, Trophy Club, TX

           Joseph Dendy, Brandon, MS

 

1   9:05   Braden Bailey, Groves, TX

           Jake McCrory, Deer Park, TX

           Patrick Simard, Marbella, Spain

 

10  9:05   Logan Gray, El Reno

           Michael Mendez, Panama

           Spencer Burson, Miami, FL

 

1   9:15   Camden DeBonis, Allen, TX

           Ben Geyer, Arbuckle, CA

           Neil Tillman, Arvada, AZ

 

10  9:15   Ben Albin, Palm Beach Gardens, FL

           Tate Fleming, Pasadena, TX

           Connor Slane, Cullman, AL

 

1   9:25   Charles Bassett, Midland, TX

           Blake Allen, Lenexa, KS

           Martin Maritz, Broken Arrow, OK

 

10  9:25   Charlie Hillier, New Zealand

           Connor Neil, Springdale, AR

           Austin Bautista, Clearwater, FL

 

1   9:35   Blake Berry, Tahlequah, OK

           William Mansfield, Scottsdale, AZ

           Sammy Hill, Orlando, FL

 

10  9:35   Jonathan Moore, Stillwater, OK

           Wesley Hunter, Mobile, AL

           Grant Schroeder, Montgomery, TX

 

1   9:45   Colby Cox (a), Muskogee, OK

           Grant Sikes (a), Muskogee, Ok

           Taylor Owens, Tulsa, OK

 

10  9:45   Mesa Falleur (a), Sallisaw, OK

           Julian Taylor, York, England

           Casey Fernandez, Durant, OK

 

1   12:45  Jeff Berkshire, Scottsdale, AZ

           Sean Romero, Texarkana, AR

           Curtis Reed, Castroville, TX

 

10  12:45  Cory Churchman, Fort Worth, TX

           Nick Arman, Ellisville, MO

           Kyle Pritchard, Castroville, TX

 

1   12:55  Peyton Wilhoit, North Little Rock, AR

           Luke Gannon, Bel Aire, KS

           Chandler Phillips, Huntsville, TX

 

10  12:55  Andy Spencer, Prairie Village, KS

           Grant Bennett, Lewisville, TX

           Sam Stevens, Fort Worth, TX

 

1   1:05   Philip NIjoka, Houston, TX

           Preston Stanley, Katy, TX

           Scott Newell, Tulsa, OK

 

10  1:05   Zach Bauchou, Forest, VA

           Cody Burrows, Chickasha, OK

           Sam Fidone, Lufkin, TX

 

1   1:15   Alvaro Ortiz, Guadalajara, Mexico

           Brendon Jelley, Tulsa, OK

           Zack Fischer, Texarkana, TX

 

10  1:15   Cory Whitsett, Birmingham, AL

           Miguel Delgado, Palm Beach Gardens, FL

           Derek Oland, Plano, TX

 

1   1:25   Gordon Neale, Dove Canyon, CA

           Grady Brame, Jr, Hammond, LA

           Jeff Burton, Scottsdale, AZ

 

10  1:25   Lawrence Allan, Alva, Scotland

           John Hill, San Antonio, Tx

           Jeff Wibawa, Houston, TX

 

1   1:35   Austin Rose, Jackson, MS

           Cam Toombs, Breckenridge, TX

           Ethan Smith, Oklahoma City, OK

 

10  1:35   Logan McCracken, Oklahoma City, OK

           Austin Terrell, Kosciusko, MS

           Michael Cotton, New Braunfels, TX

 

1   1:45   Matt Mabrey, Sand Springs, OK

           Micah Rodgers, Natchitoches, LA

           Taylor Bolm, Scottsdale, AZ

 

10  1:45   Gage Ihrig, Goodland, KS

           Jared Bettcher, Auburn, AL

           George Toone, Hever, England

 

1   1:55   Austin Smith, Russellville, AR

           Tanner Napier, Paris, TX

           Taylor Bibbs, Dallas, TX

 

10  1:55   Andrew Wyatt, Tulsa, OK

           Derek Chang, Dallas, TX

           Adam Stanchos, San Antonio, TX

 

1   2:05   Ollie Roberts, Hong Kong

           Bryce Wheeler, Norman, OK

           Shane Hall, Sugar Land, TX

 

10  2:05   Zach Partin, Lewisville, TX

           Cameron Bishop, Tulsa, OK

           Stephen Osborne, Dallas, TX

 

1   2:15   Brad Dalke, Edmond, OK

           James Anstiss, Queenstown, New Zealand

           Sam Gillis, San Jacinto, CA

 

10  2:15   Clay Ederer, Olathe, KS

           Sam Triplett, Paradise Valley, AZ

           Ryan Camras, Hot Springs, AR

 

1   2:25   Tom Gempel, Parker, CO

           Kevin Rhoderick, Knoxville TN

           Angelo Leyvani, San Antonio, TX

 

10  2:25   Brad Golden, Oklahoma City, OK

           Carson Roberts, Conway, AR

           A. Alexander Hughes, Tulsa, OK

 

1   2:35   Jake Johnson, Tahlequah, OK

           Tait Darby, Olive Branch, MS

           Leonardo Di Marino, Hot Springs, AR

 

10  2:35   Cameron Peck, College Station, TX

           Chandler Rusk, Edmond, OK

           Sebastian Roa, The woodlands, TX

 

1   2:45   Cole Dillon, Kansas City

           PJ Collier, Houston, TX

           Joe Baldeck III, Clarkston, WA

 

10  2:45   Collin Gibson (a), Dallas, TX

           Jeremy Dunham, Derby, KS

           Branson Davis, McKinney, TX

 

 

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